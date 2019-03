Decepcionados se dicen los productores agrícolas del desempeño que ha mostrado durante los primeros cien días el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Señalan que en este periodo el gobierno ha bloqueado la importación de semillas de algodón transgénico, ha negado apoyos para el diesel, los ha dejado afuera de los apoyos para la compra del trigo, además de que los ha llamado “millonarios”, lo que consideran una falta de respeto del gobierno mexicano.

“Si la política del gobierno mexicano es no dar subsidios, no dar apoyos, pues entonces que vea bien el tipo de comercialización qué va a pasar, y, que en su caso, no permita importar los granos a México porque es una competencia desleal”, expresó.

“Los granos de Estados Unidos que entran a México están subsidiados en muchos aspectos, en los insumos, y en los apoyos a la comercialización que tienen”, expresó.

Aseguró que los agricultores han manifestado a los legisladores la necesidad de que el gobierno cambie su visión del campo mexicano y han estado de acuerdo. “O ellos no han hecho bien su trabajo de comunicárselo al gobierno, o el Ejecutivo no les hizo caso”, expresó.

Ricardo Martínez, presidente del Producto Trigo del valle de San Luis Río Colorado, aseguró que los agricultores tienen la esperanza de que el gobierno meta reversa a las decisiones que ha tomado en estos pasados cien días, que han provocado graves daños a la operación de los productores agrícolas del Noroeste del País. “Lo que estamos esperando es que se retracten de la política que han implementado y nos escuchen”, dijo.

“Ayer hubo una manifestación muy allá entre el sur de Sonora y Sinaloa; desgraciadamente vemos un gobierno federal que desatiende la parte noroeste del país. vemos, tristemente que las reglas de operación, que al fin salieron y ya es oficial; hasta el momento, no vemos con buenos ojos el trato hacia nosotros”, expresó el dirigente.

“Sí hay un trato hacia los agricultores de subsistencia, lo cual se nos hace bien, son compañeros que necesitan atención, y atención especial, pero, lo que no vemos bien es que la atención sea para ellos y la desatención sea para nosotros”, expresó el dirigente de los productores de trigo en el vale sanluisino.

Además de la incertidumbre que tienen con la falta de precios de garantías por la cantidad de hectáreas que ellos siembra, están molestos con la forma en que el gobierno mexicano se refiera a ellos, como “millonarios”. “Nos sentimos mal, nos sentimos con mucho coraje, si bien, no andamos como los compañeros del sur que, para empezar su cultivo es de temporal, ahí de entrada, ellos ya no tienen el gasto tan grande que es el pagar el agua para regar nuestras parcelas”, expresó.

“El Secretario de hacienda, en su momento dijo, que nosotros no necesitábamos ni precio de garantía, ni subsidios, ni apoyos porque somos ricos. Lo que no sabe el Secretario de Hacienda es que el gobierno, desde que se instaló el Tratado de Libre Comercio, nos puso a competir con la primer potencia mundial, con uno de los países que apoya más al sector agrícola, le interesa el sector primario, y, a diferencia, nosotros no somos bien atendidos”, dijo.

“Si la política del gobierno mexicano es no dar subsidios, no dar apoyos, pues entonces que vea bien el tipo de comercialización que va a pasar, y, que en su caso, no permita importar los granos a México porque es una competencia desleal”, expresó.

Ricardo Martínez aseguró que los agricultores corren dos peligros. Uno, la desatención en los apoyos y, otro, en la comercialización.

Los agricultores quieren pensar que el gobierno desconoce el campo mexicano. “Porque, si lo conoce y nos trata como lo está haciendo lo vemos más peligroso”

El productor agrícola manifestó su confianza en que el gobierno mexicano meta reversa a las malas decisiones que ha tomado en perjuicio de la actividad del campo mexicano.

“Lo que va a pasar es que el gobierno mexicano va a paralizar la economía en muchas ciudades incluyendo San Luis, que dependen de la agricultura”, dijo por último el productor agrícola del valle de San Luis Río Colorado.