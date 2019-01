Para este nuevo año salud, dinero y amor

Salud, dinero y amor suele ser la base para lograr toda meta o propósito durante el inicio, transcurso o final de cada año. Y, como bien lo sabe cualquiera, para que exista el dinero, el amor, éxito y felicidad en general tiene que haber primero salud, trascendental ya que dinero o amor sin salud suele ser prácticamente nada.

Como individuos y como sociedad necesitamos en definitiva ser saludables para activar el éxito y la felicidad, el contraste es que vivimos cada vez más enfermos. Impensable era a principios del siglo XXI encontrar prácticamente una farmacia en cada esquina y todas con una demanda por una sociedad enferma, que ingiere medicamentos como si fuese parte de la canasta básica.

Y como raíz de una sociedad enferma está el débil carácter. El carácter crea todo destino y, a diferencia de todo, es imposible adquirirlo en sociedad, mismo que es causante de nuestra pobreza o fortuna. La debilidad de carácter es parte de una sociedad cómoda y enferma que ha dado lugar a todo un equilibrio que representa un negocio millonario prácticamente imposible de erradicar.

El tener un débil carácter representa poner la confianza, el entusiasmo e incluso la esperanza de tener una buena salud en los medicamentos, farmacias o representantes de la salud antes que en la posibilidad de luchar por una vida saludable por sí mismo. Esto es activar nuestro cuerpo, nuestra mente y en si todo nuestro ser a trabajar para saber verdaderamente descansar.

Vivimos en una sociedad cada vez más débil, con un carácter colectivo que teniendo mayor tecnología, ciencia, conocimiento, etc. Con todo y los avances vive mucho más enferma. El sedentarismo se ha expandido a niveles catastróficos tanto a nivel físico, emocional e intelectual. Esto representa atrofiar todo aquello que no se usa. Son muchas las personas que pasan años creyendo que no pasa nada en cuanto al riesgo de su salud, todo hasta que llega en apariencia repentina la pérdida de la salud, la misma que solo en apariencia será restituida a través de tratamientos médicos que no pueden modificar un carácter que de no tener la tendencia a la lucha y a la acción, nuevamente atrofiara o enfermará todo lo que no se usa. Llámese físico, inteligencia o auto control emocional.

Afortunadamente para fortalecer el carácter no es necesario tener dinero, pero si un gran amor propio o amor aquellos a quienes educamos, ya que el verdadero motor para ser saludable, aspirar a tener dinero y en ello amor, viene de personas que no teniendo muchas veces en apariencia nada, teniendo un carácter inquebrantable lo tienen todo. Un todo para luchar y perseverar en contra de todo obstáculo que se interpone al alcance de la felicidad.

Una persona con fortaleza de carácter sabiendo disfrutar la comodidad, la repele fácil y continuamente. Su propia naturaleza los lleva a un espíritu de lucha que al estar constantemente en movimiento y con sueños por lograr, es con muchísima dificultad alcanzado por alguna enfermedad. Y de ser alcanzado es la base de un carácter que no sabe darse por vencido, la principal fuente de recuperación.

Bien haces si tu deseo es tener salud, dinero y amor. Mas, imposible será aspirar a una buena salud que active el dinero y el amor, si antes no se tiene fortaleza de carácter.