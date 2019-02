El dirigente estatal del PAN Ernesto Munro Palacio descartó que el ex gobernador del estado Guillermo Padrés Elías esté operando políticamente al interior del blanquiazul, como lo señaló el presidente del comité directivo estatal del PRI Ernesto de Lucas Hopkins, en un “agarre” que protagonizaron en redes sociales ambos personajes.

“Honestamente no, él está saliendo apenas de lo duro que fue estar dos años y fracción en la cárcel, está con su familia…y no estoy en contacto con él, y no porque no quiera sino por prudencia…lo estoy dejando que respire la libertad”, dijo el dirigente panista en su visita a esta ciudad ayer, en rueda de prensa.

Reconoció que cuando el ex mandatario arribó a la capital sonorense fue a recibirlo y ya no lo ha vuelto a ver, además recalcó Munró “yo no necesito de bules para nadar”.

“…yo soy Neto Munró el mismo que ustedes conocen, tengo carácter propio, tengo experiencia, militancia, tengo muchos deseos que al PAN y a Sonora le vaya bien así que, sí puedo pedir muchos consejos, pero no porque alguien me esté dirigiendo”, subrayó.

ASI DIJO:

“Padrés, no es en este momento miembro activo del PAN, porque en las condiciones que estaba (preso) no se re afilió al partido. Yo nunca he dicho que yo le abro las puertas a Padrés, me preguntan si aceptaría a Padrés en el partido, yo contesto: si sale absuelto de los asuntos que tiene, y si él voluntariamente quiere afiliarse, no hay poder humano que le niegue volver a cualquier partido político” Ernesto Munró, Dirigente PAN estatal.