Guillermo Padrés pidió a los panistas del estado de Sonora que se mantengan unidos ante la adversidad por la que atraviesa el PAN.

Mediante una grabación que se filtró en las redes sociales, el ex mandatario sonorense se dirigió vía telefónica ante representantes de acción nacional en una reunión, en la que pide que se mantenga viva la flama que ha motivado siempre a los panistas.

“…adelante jefe, adelante, los veo aquí medio tristones y apesadumbrados, levánteles el ánimo”, pidió Ernesto Munró a Padrés Elías vía telefónica.

El ex gobernador de Sonora, quien enfrenta un proceso judicial en libertad condicional, interpeló a la unidad para sacar adelante el partido en estos tiempos difíciles por los que atraviesa la franquicia.

“…nombre, pues qué más quisiera, ojalá mi voz o cualquier palabra que pueda yo aportar o compartir con ustedes les surta ese efecto (animo)…yo lo único que les pido a todos…es que por varias situaciones que hemos vivido, por lo que hemos construido, por la historia que tenemos, la hermandad que tenemos, la historia que tenemos juntos, a mi no me queda la menor duda, es mantenernos unidos, en tiempos difíciles lo único que nos va sacar adelante, es desde mi humilde punto de vista, es mantenernos unidos, mantener viva la flama que siempre nos ha motivado de acción nacional, de nuestra casa, no verlo nada más como un partido político, sino como nuestra casa que tenemos que defender”, se escuchó la grabación telefónica.

Como se recordará, el ex gobernador de Sonora perdió su afiliación al PAN al no poder refrendar su militancia por estar recluido en la Ciudad de México.

Mientras tanto, Ernesto Munró aseguró hace un par de meses en su visita a esta ciudad, que no es ningún títere de Guillermo Padrés, y que “no necesita de bules para nadar”.

“…yo soy Neto Munró, el mismo que ustedes conocen, tengo carácter propio, tengo experiencia, militancia, tengo muchos deseos que al PAN y a Sonora le vaya bien así que, sí puedo pedir muchos consejos, pero no porque alguien me esté dirigiendo”, subrayó en San Luis Rio Colorado.