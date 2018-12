No vine para hacer campeón a Chivas: José Luis Higuera

Por: El Universal

El Director General del Guadalajara, José Luis Higuera, habló sobre el fracaso de las Chivas en el Mundial de Clubes y sobre el título del América en el Apertura 2018. Todo se resume en un semestre para el olvido.

¿Pensar en la renuncia? No está en la mente del directivo rojiblanco. Higuera tiene un motivo por el cual no se ha ido del Rebaño y así lo explica.

“Por mi cabeza nunca ha pasado la parte de renuncia porque no me trajeron para que el equipo funcione en la cancha de forma directa. No vine para hacer campeón a Chivas, vine para otra situación empresarial”, declaró en entrevista para ESPN.