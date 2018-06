No hay como el Tri de La Volpe: Kikín

Para algunos futbolistas que portaron la playera del Tri, es alarmante el nivel de juego con el que el equipo comandado por Juan Carlos Osorio llega a la justa internacional.

Francisco Fonseca, mundialista con Ricardo La Volpe, en el 2006, reconoce que, al igual que muchos, no esperaba un duelo espectacular contra Gales, pues el técnico lo utilizó para evaluar el desempeño de algunos jugadores que podrían quedar en la lista definitiva.

El hoy comentarista deportivo no titubeó al asegurar que el equipo con el que viajó Alemania ha sido uno de los mejores de México en una Copa Mundial, pues tanto él como sus compañeros se entendían perfectamente.

“Un ejemplo fácil. Cuando yo tenía la pelota, sin ver ya sabía dónde estaban dos de mis compañeros. Ahora no tienen eso porque no lo trabajan. No tienen argumentos y armas para jugar al futbol”, expresó el ‘Kikín’ Fonseca

