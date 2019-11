Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Niño enfermó en Yuma por comer dulce de Halloween con THC (derivado de cannabinol: marihuana)

Redacción

YUMA, Arizona.-

Un niño de tres años fue llevado al Centro Médico Regional de Yuma el jueves por la noche, después de consumir dulces con THC que recibió en Halloween.

El jueves 31 de octubre alrededor de las 8:51 de la noche, el Departamento de Policía de Yuma (YPD)recibió el reporte de que el pequeño se volvió letárgico, mostró pupilas dilatadas y un comportamiento anormal después de comer algunos dulces.

Los oficiales revisaron todos los dulces de Halloween restantes que recolectó y un caramelo tipo gomita roja, sin envolver, estaba ubicado en uno de los recipientes.

Este dulce se parece a un tipo de dulce con forma de pez rojo de goma masticable que se sabe que está mezclado con tetrahidrocannabinol, también conocido como THC.

El dulce será enviado al laboratorio para su análisis.

Los padres declararon que asistieron al evento de Trick or Treat en la histórica calle Main y al Scary and Safe Trick or Treat en el recinto de la feria de Yuma.

La vocera de YPD, Lori Franklin, pidió a los padres que revisen todos los dulces de sus hijos y busquen cualquier dulce sin envoltura o gomita roja o que parezca a un pez.

El Departamento de Policía de Yuma alienta a cualquier persona con información sobre este incidente a que llame al Departamento de Policía de Yuma al (928) 373-4700 o 78-Crime al (928) 782-7463 para permanecer en el anonimato.