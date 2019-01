Muestran sanluisinos el poder de sus puños

Fueron seis los prospectos sanluisinos que obtuvieron el derecho de competir en el Campeonato Estatal de Boxeo Amateur, a realizarse en Hermosillo, Sonora del 25 al 27 de enero.

Los peleadores locales lograron su pasaporte al Estatal tras salir victoriosos en el Torneo Regional que se desarrolló el fin de semana en esta ciudad, donde arribaron las selecciones de los municipios de Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles.

Leonardo Pérez, del Gimnasio TNT, quien participó en la categoría de 52 kilogramos, le ganó a Alejandro Chávez, de Plutarco Elías Calles, además derrotó a Alfredo Ruiz de Puerto Peñasco.

Asimismo, Nataly Yajaira Arredondo del Gimnasio Rice Above Academy, se impuso en la categoría de 48-51 kilogramos a Nicol Contreras de Puerto Peñasco, Brandon Avila del Gimnasio Nuevas Generaciones superó a Orlando Moreno de Puerto Peñasco en la categoría de los 56 kilogramos.

Otro de los pugilistas locales que aseguraron su pase fue José María Calistro, del Gimnasio Nuevas Generaciones al vencer al rocaportense, Esteban Angulo en la categoría de los 91 kilos. Raymundo Corona del Rice Above Academy, le gana en 48 kilogramos a Felipe Montijo de Plutarco Elías Calles y Victor Olvera, también del Rice Above, pasa directo al no tener rival en su peso.

El director y subdirector municipal del Deporte y Juventud , Ricardo Lugo Moreno y Juan Jaime Sánchez, hicieron acto de presencia durante el torneo, para atender a los seleccionados visitantes a quienes agradecieron su participación y enfatizaron sobre la concentración que seguirán teniendo los pupilos locales bajo el entrenamiento del ex olímpico, Eduardo Zazueta