Minoría secuestra a Gobierno: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dijo que los empresarios que le reprocharon haberlos atacado por no compartir sus ideas forman parte de una minoría “rapaz”, que secuestró al Gobierno federal.

Durante una reunión con concesionarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), los acusó de ser los responsables de la tragedia por la que atraviesa el País.

Sostuvo que ayudaron en el fraude electoral y son quienes financian los mensajes en su contra, sin dar la cara.

“Lo que pienso es que le han hecho mucho daño al País porque ellos son responsables de la tragedia nacional, en buena medida, ese grupo que se opone a que haya un cambio en México es porque le ha ido muy bien a ellos”, consideró.

López Obrador advirtió que este grupo empresarial no quiere perder sus privilegios

“Por eso no quieren que haya un cambio de régimen, y, hay que ser claros, no quieren dejar de robar, y no quieren perder el privilegio de mandar. Porque no sólo es hacer negocios al amparo del poder público, los han hecho, sino es que se sienten los dueños de México. Ellos tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al Gobierno. El Gobierno no representa a todos los mexicanos, está al servicio de esta minoría rapaz”.

El tabasqueño acusó a que estos empresarios han sido “malagradecidos” con el Presidente Enrique Peña Nieto, porque primero lo apoyaron y luego “lo convirtieron en el payaso de las cachetadas”.

Frente a los empresarios de la radio y la televisión, anunció que no cancelará concesiones, pero mantendrá el modelo de comunicación política para evitar que el dinero se imponga.

