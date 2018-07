Minimiza INE falta de funcionarios

A pesar de que la falta de funcionarios de casilla fue uno de los problemas más fuertes que se dieron el domingo, el Instituto Nacional Electoral (INE) minimizó el tema, argumentando que “en todas las elecciones sucede lo mismo”.

El Vocal Ejecutivo, Jesús Antonio Borbón Osuna, declaró que no cuentan con cifras de funcionarios que no acudieron, sin embargo, destacó que todas las casillas estuvieron abiertas y la jornada no tuvo más contratiempos.

“Las ausencias de funcionarios siempre las ha habido en todos los proceso electorales, aquí lo que hay que hacer es un reconocimiento a los ciudadanos que integraron las mesas directivas de las casillas”.

Agregó que esto incluye a quienes fueron insaculados, o bien, elegidos entre los votantes que acudieron el domingo a emitir su sufragio.

Borbón Osuna dijo que la sesión del Consejo Electoral terminó a las 4:45 de la mañana del martes y el conteo oficial comenzará hoy a partir de las 8:00 de la mañana.

Cabe señalar que en la ciudad se instalaron 260 casillas y en el distrito fueron 496 de ellas las que se colocaron para albergar los votos de los electores.

Al último corte de ayer, la votación favorecía a Juntos Haremos Historia con 46 mil 545 votos (47%), seguido por Todos por Sonora, con 25 mil 714 (25.9%), y Por Sonora al Frente, con 22 mil 950 sufragios (23.1%).

