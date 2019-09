Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









Tras la falta de respuestas del gobierno federal, pescadores estarían violando la NORMA que condiciona el uso de artes de pesca.

Redacción

EL GOLFO DE SANTA CLARA, SONORA .-

De manera extraoficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría ordenando que el levantamiento de la veda para la captura del camarón en el Alto Golfo de California, se aplique bajo las condiciones de la NORMA oficial.

De esta forma pescadores deberían utilizar la red de arrastre conocida como “chango ecológico”, un arte de pesca reprobado por el propio Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), registrado en una minuta oficial, y que además no se cuenta con dicho arte físicamente.

“Estas dos instituciones del gobierno recomiendan –mediante una minuta- que se cambie de la Norma el uso de dicho arte de pesca”, indicó Carlos Tirado Pineda, líder pesquero del poblado golfo de santa Clara.

Los pescadores salieron a la mar ayer en busca del crustáceo con una red propuesta por el propios sector pesquero, mucho más amigable que la red tradicional, pero que en su momento fue rechazada por la comunicad internacional en materia de ambiente, ya que no deja de ser una red que pudiera provocar el enmallamiento de un mamífero, a propósito de la protección a las especies en peligro de extinción en la zona, la Vaquita Marina y la Totoaba.

“No tenemos el “chango ecológico”, de las 700 embarcaciones legales que existen en el golfo, debe haber 5 o 6 redes, además es comprobadamente inviable”, subrayó Tirado Pineda.

De esta forma, el embargo a nivel nacional pudiera entrar en cualquier momento, cuando Estados Unidos y/o la comunidad internacional se cercioren que México, no está cumpliendo con la normatividad en la zona del Alto Golfo de California.

“Esto representa un riesgo muy alto, tanto para las comunidades del Alto Golfo, y para el país entero”.

Es una decisión que traería a México consecuencias graves de un embargo a nivel nacional, por no cumplir con los lineamientos de protección a la Vaquita y la Totoaba, especies en peligro de extinción

NULA RESPUESTA DEL GOBIERNO FEDERAL

Andrés González otro líder pesquero del golfo de santa Clara recalcó que ante la falta de respuestas del gobierno federal a los reclamos de los pescadores, ayer salieron a la mar cerca de 100 embarcaciones tras el conocido oro rosado.

“Hemos decidido salir a hacer lo único que sabemos, pescar, y lo hacemos con un chinchorro de línea, altamente selectivo, no mata larvas, no lastima el lecho marino y no interactúa con la Vaquita Marina, eso lo dijeron los expertos en la reunión del 14 de agosto en Mexicali, B.C.”.

Recalcó que el gobierno federal no ha querido extender permisos para pesca a la propia gente del golfo de santa Clara, gente trabajadora y descartó que haya pescadores furtivos.

Pidió al gobierno federal que recapacite y se busquen alternativas para los pescadores del Alto Golfo.