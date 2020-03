El mandatario fue criticado, luego de que compartió un video en su cuenta de Twitter de su visita a Oaxaca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue duramente criticado en redes sociales por un video en el que se aprecia al mandatario en compañía de una niña durante una gira que realizó ayer por el estado de Oaxaca.

La noche de este 20 de marzo, AMLO compartió el clip por medio de su cuenta de Twitter, situación que desató los comentarios a favor y en contra del Presidente.

En las imágenes, se observa el momento en que una pequeña de al menos cuatro años de edad, le dedica unas palabras a López Obrador.

La niña ataviada con un vestido típico de la región y trenzas, la cual parece se aprendió el discurso que le iba ofrecer a AMLO, habló por varios minutos ante él y conservó una distancia prudente, debido a las medidas que se deben seguir en el país para evitar más contagios de coronavirus.

“Usted es el hombre que nos devolverá la grandeza del pasado, usted Presidente, usted tiene el poder de evitar cientos de muertes cada año por falta de atención en un hospital de especialidad. Estamos con usted, nosotros somos sus aliados para rescatar a México. Generaciones hablarán de usted. Que viva el Presidente Obrador. Que viva el presidente humano”, fueron algunas palabras que la menor ofreció al mandatario.

Cuando la pequeña termina de hablar, López Obrador exclama. “No te puedo dar beso pero te quiero mucho y que bien lo hiciste”.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron las palabras que él utilizó para acompañar el video en redes sociales.

“Me la quería comer a besos, pero no puedo por la sana distancia. Es un primor”. La frase desencadenó una serie de comentarios como:

“Las niñas no se comen a besos”; “Mejor asegúrese que esa chiquita tendrá acceso a la salud pública y que en caso que enfermara, ella será atendida y obtendrá medicinas”; “que viva AMLO el único presidente que ha sabido ser amigo del pueblo; “no se preocupe Presidente, sus opositores son tan insignificantes como cuentas de Twitter”; “el show de pedofilito comunica”; “a las niñas no se les come a besos. Se les da un buen gobierno. Se les cuida para que no sean violentadas; no obliguen a los niños aprender un diálogo por una calificación escolar, para agradar o hacer publicidad y tener cinco minutos de fama. Eso es muy perverso”.

En días pasados, el mandatario también fue criticado por no tomar las medidas necesarias ante el brote de coronavirus que ha afectado a varios países, entre ellos, México, donde ya se contabilizan dos muertes y 203 infectados.

Durante una visita por el estado de Guerrero, el Presidente se la pasó repartiendo besos y abrazos a sus seguidores.

Fuertes críticas fueron lanzadas contra él, luego de que besó y mordisqueó con los labios a una menor, que reflejaba su incomodidad tras esa acción.

Los usuarios escribieron duras palabras contra AMLO, pues de acuerdo con las imágenes, la menor intenta zafarse del mandatario cuando este la abraza y le mordisquea la mejilla.

El mandatario compartió el video de su visita a la entidad y en las imágenes también se aprecia el momento en que besa a otra pequeña en silla de ruedas, acto que provocó la desaprobación de decenas de personas, pues criticaron su falta de conciencia por no acatar las recomendaciones de la “sana distancia” que han dado autoridades sanitarias ante la emergencia que vive el país por el COVID-19.