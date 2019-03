Por Milenio Digital

Se tiene la idea equivocada que las mujeres no se interesan en los videojuegos y que, además, no son buenas jugándolos. Pero no es así. Cada vez, las mujeres van ganando terreno en la escena gamer, pero no todo es tan fácil como sentarse y jugar.

Ellas, se enfrentan al machismo, la cosificación y la discriminación por el simple hecho de ser mujer y jugar videojuegos, de acuerdo con un análisis realizado por la empresa Rebold. Para llegar a esta conclusión, la empresa analizó más de dos mil 400 tuits en los primeros meses de 2019 y que estuvieran relacionados con el rol de la mujer en la industria de los videojuegos.

Fue así como concluyeron que el 40 por ciento de los mensajes, hacían referencia a la desigualdad que hay en torneos de videojuegos, pese a que esta comunidad ha crecido exponencialmente en los úlitmos años, o desacreditación en plataformas como Twitch.

Por su parte, el 18 por ciento de los mensajes, hacía comentarios “machistas” dirigidos a las jugadoras; y el seis por ciento de la conversación, giraba en torno a temas como sexismo, viéndolas como una imagen visualmente atractiva para el público masculino o sólo como jugadores de soporte en una partida.