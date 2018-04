Lo hallan culpable de abuso sexual

El comediante Bill Cosby fue hallado culpable de los tres cargos que enfrentaba por abuso sexual.

El actor, de 80 años, fue acusado de drogar y violar en 2004 a Andrea Constand, quien trabajaba para el equipo de basquetbol de la universidad de Temple, en Filadelfia.

Aunque más de 50 mujeres lo han acusado de abuso sexual, éste es el único caso que resultó en un juicio contra Cosby.

El primer caso contra el comediante, el año pasado, fue anulado porque el jurado no pudo llegar a un veredicto.

El nuevo proceso comenzó el lunes 9 de abril en Norristown, Pensilvania.

En la víspera, el publicista de al ex estrella de Hollywood, Andrew Wyatt, declaró que Cosby estaba relajado y confiado en que el jurado lo declararía no culpable de todos los cargos.

“Es fácil descansar y relajarse y no preocuparse cuando sabes que no has hecho nada malo”, indicó sobre la acusación de haber drogado y violado a Andrea Constand.

Cabe señalar que la acusadora era gerente de operaciones del equipo femenino de baloncesto de la Universidad de Temple, y presuntamente fue atacada en casa del actor, a las afueras de Filadelfia, en enero de 2004.

Cosby fue acusado de tres cargos de asalto indecente agravado. Cada uno conlleva una pena máxima de 10 años en prisión.

Un primer juicio, el año pasado, finalizó sin que el jurado pudiera alcanzar un veredicto.

El jurado del nuevo proceso ventiló ayer su deliberación.

