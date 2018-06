Líder nacional de PES se dice ‘gay friendly’

Hugo Eric Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), se declaró como una persona “gay friendly”.

A pesar de estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la adopción homoparental, el aliado electoral de Andrés Manuel López Obrador aseguró que la fuerza política fundada por evangélicos no es una institución homofóbica.

En entrevista, se dijo respetuoso de la comunidad LGBTI y de las luchas para reivindicar sus derechos.

“No somos un partido homofóbico. Me dice mi esposa: Hugo, ¿por qué no decimos la verdad, por qué no les dices quién eres? Eres una persona ‘gay friendly’, no tienes problema con nadie.

“Puedo convivir con gays, no tengo ningún problema. ¿Cuál es la circunstancia? Podemos tener concepciones distintas, pero podemos abrazarlos, besarlos. Somos mexicanos, ese es el País que queremos construir, donde nuestras diferencias no nos ofusquen, no nos hagan separarnos, no nos hagan atacarnos”.

