Luego que el gobierno municipal lanzó varias advertencias a productores de ladrillo que trabajan dentro de la mancha urbana, para dejar de contaminar, finalmente este sábado les cayó la ley.

El director de Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge René Arce Flores, salió a recorrer las ladrilleras para cerciorarse de que ninguna estuviera activa.

Sin embargo, a pesar de que se dio conocimiento a todos los ladrilleros de esta nueva ley, un grupo de fabricantes no siguieron las instrucciones y encendieron las hornillas.

Por ello, Jorge René Arce, acompañado del director de Protección Civil, Ricardo Trigo Ramírez, elementos de Seguridad Pública y Bomberos Municipales acudieron a la calle Siete y Grullita para apagar los hornos de quienes no acataron el reglamento e hicieron caso omiso a los avisos.

Una vez que se procedió a apagar los hornos, los dueños del predio intentaron dialogar con el titular de Desarrollo Urbano para que los dejara seguir trabajando, sin embargo Jorge Arce resaltó que ya no había marcha atrás, pues les dijo que ya hay una zona destinada a esas labores cerca de las lagunas de oxidación.

Ese lugar, subrayó, cuenta con todos los servicios básicos para desempeñar su oficio y de esta manera no afecten la salud de los sanluisinos.