Por El Universal

Lady Gaga ya no sabe cómo hacer para que no la vinculen románticamente con Bradley Cooper , el

actor con el que logró tal increíble química en la remake “Nace una estrella” , que dio para especular

sobre un romance.

A pesar de su insistencia por echar por tierra cualquier rumor, la revista In

Touch publicó ahora, en su portada, que la cantante está esperando un hijo de

Cooper , hecho que sería el verdadero motivo por el que el intérprete se separó

de su pareja, la supermodelo Irina Shayk.

“Todo el mundo dice que Gaga está radiante y escondiendo su pancita de embarazada. Por supuesto,

la única persona que podría ser el padre es Bradley. Estamos esperando a que ella haga el anuncio

formal”, dijo una fuente anónima a la revista sensacionalista.

La publicación también asegura que Shayk está viviendo una pesadilla con toda esta situación, y que

es por respeto a ella que la relación entre las dos celebridades se ha mantenido tan en secreto.

No obstante, muchos medios ya han desechado la versión de la dulce espera de los artistas. Es que

luego de que el actor se separara de su mujer Irina Shayk las suposiciones de romance entre ellos fueron creciendo.

“No están esperando un bebé y no hay romance entre ellos”, armó a Gossip Cop una fuente cercana

a Gaga.