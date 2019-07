San Luis Río Colorado, Sonora (Julio 08 de 2019).- La Villa del Abuelo del DIF municipal, es una unidad muy noble que resguarda a los adultos mayores que se encuentren en situación vulnerable.

En esta temporada de verano, los abuelos que se encuentran ahí en calidad de asilo o guardería, cuentan con un espacio totalmente agradable para su sano desarrollo y esparcimiento.

La atención integral que se ofrece en la Villa del Abuelo, va desde el servicio médico, alimenticio y todo lo que requieren durante su estancia; asimismo, las instalaciones están en las condiciones necesarias para poder brindar estos servicios.

La presidenta de DIF Municipal, Yolanda Orozco de González, comentó que durante el verano los adultos se encuentran en un lugar apto y fresco para soportar las altas temperaturas que se registran en la ciudad, de la misma manera se les hidrata para que no cause efecto secundarios el calor en ellos.

Orozco de González hizo un llamado a la ciudadanía a resguardar a los adultos mayores, ya que son en quienes el calor tiene más efectos y para prevenir cualquier incidente en ellos, es necesario mantenerlos hidratados y no exponerlos en exceso al sol durante un periodo largo de tiempo.