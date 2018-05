La unidad de la CNC

Realmente, hacer un trabajo donde convergen todos los cenecistas del municipio sin mirar las condiciones de cada ejido, y menos las de los campesinos, no debe ser fácil, pero se está haciendo en estos momentos.

Hace nueve días, a invitación de los ejidatarios que encabeza desde la presidencia del Comisariado del ejido Flor del Desierto, Emilio Mandujano, convivieron campesinos de núcleos en producción y del Desierto ahora clasificados como costeros.

Sin ninguna distinción, se reunieron en el salón del Ejido anfitrión, donde expusieron la necesidad de hacer un frente sólido para explotar la unidad que ahora tienen y sacarle beneficio.

Ahí se miró a la profesora Elvira Cid, a Socorro Ames, a Dora Luz González, Abrahán Reyna, representantes de Ejidos de “abajo”, como también a David Montoya, Emilio Mandujano, y otros más, que aunque tienen problemas diferentes, pretenden lo mismo, la unidad y el trabajo conjunto para alcanzar el desarrollo.

El presidente del Comité Regional Campesino Número 8, Mariano Peñuelas, ha sabido conjugar las diferencias que los ejidos tienen, y formar un grupo que se está fortaleciendo a medida que participa en los asuntos de interés de todo el valle.

Realmente, la unidad en el sector social nunca se había dado, pues se recuerdan las diferencias históricas que se dieron entre los grupos de los extintos Rafael Leyva Castro e Ignacio Guzmán Gómez; mas reciente, la de Carlos Silva y Ernesto Loera, y la última que definitivamente partió en dos al Valle de San Luis, la de Ramón Rodríguez y Carlos Torres contra Ernesto Loera, Javier Villegas y sus aliados del Norte.

Recuerdo cuando el desaparecido Ángel Madrid Navarro me pidió que fuera a platicar con Javier Villegas –para variar ya cobraba en el Fondo de Aseguramiento Agrícola Río Colorado-, porque sería el que iba a suceder a Guadalupe Álvarez en la Secretaría General.

En ese momento, daba la impresión que todos los cenecistas estaban unidos, pero al llegar a la Secretaría General del Comité, el entonces joven Javier Villegas, rompió con Ramón Rodríguez, Carlos Torres y Everardo Lara, poniéndole candado al teléfono de la oficina para que no lo utilizaran.

Ese fue el pretexto de la división que todavía prevalece y que nadie quiere decir las causas verdaderas.

Por eso, la unidad que ahora se ve en la CNC debe reconocerse, sobre todo porque a pesar de que no tienen oficinas funcionales propias, se juntan en cualquier salón ejidal.

Algo que sobresale, es la importancia y el lugar que ahora sí se le está dando a los ejidos de la Mesa Arenosa, los que históricamente fueron marginados por el Comité Regional Campesino en turno.

Fue el también ya fallecido Fernando Arellano García, quien exigió siempre un asiento en la directiva del Comité, lo cual logro, pero no se le apoyaba en nada, ni en cuenta se le tomaba.

Definitivamente la directiva que encabeza Mariano Peñuelas, trae buen ambiente y ganas de servir, razón por la que está acudiendo a las asambleas que celebran los ejidos el último domingo de cada mes.

EMPIEZAN LAS TRILLAS

A diferencia de años anteriores, ahora las trillas en el Valle de San Luis comenzarán con un claro precio de la tonelada, más el apoyo que el Gobierno del Estado dará para llegar a 4 mil 500 pesos en los trigos duros y 4 mil 900 en los industriales.

Esto significa que la tonelada tendrá el mismo valor del año pasado, cuando el Gobierno federal hizo llegar el precio a las cantidades mencionadas con un apoyo emergente.

La diferencia es que ahora el Gobierno del Estado será el que aporte o gestione el dinero que falte para hacer llegar el precio de la tonelada a las cantidades descritas.

Es un compromiso firmado por la Gobernadora, y que va más allá, pues se dijo en esa reunión que el pago se hará en una sola exhibición.

Esto es, que ahora no esperarán los trigueros cinco o seis meses para que les llegue el apoyo, tal como sucedió este año anterior, al grado que todavía algunos no lo han recibido en sus cuentas de banco.

La medida tiene aroma electoral, pero lo bueno es que los trigueros por una vez en la vida recibirán su dinero oportunamente para que los intereses en los bancos no los descapitalicen.

