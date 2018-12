La semilla, el árbol y el sembrador

Jubilosas y en gran comunión se encontraban las semillas de manzano en una canasta dentro de la bodega del sembrador. Contentas hablaban y agradecían una a otra su gran amistad. Inocentes se prometían respeto y apoyo eterno, sin saber que no dependía de ellas el mantener esas promesas. Un día muy de mañana, el sembrador tomó una de las semillas y aunque esta gritaba y suplicaba que no la separaran de sus amigas, obviamente el sembrador no escuchó. ¿Pero cómo pudo pasar esta tragedia? Se preguntaba una y otra vez esta semilla. De estar rodeada de sus grandes amigas, acariciada por el sol que entraba por la ventana y en un lugar seco. Contrario a eso, ahora estaba en completa oscuridad y rodeada de tierra húmeda y apestosa. De vez en cuando escuchaba los silbidos del sembrador e incluso en ocasiones le cantaba. Con coraje de él, también escuchaba. Ahora no me entiendes semillita, pero esto lo hago por amor. Ya verás que en su momento rebosarás en lo que verdaderamente es la felicidad. Después de varios días de escucharle, ella decidió creerle. Pues ya, se estaba acostumbrando a vivir esa su nueva realidad. Mas, en un momento espantoso, notó que nunca podría aceptar lo que le pasaba. Pues poco a poco, sin darse cuenta se había estado hinchando, pero en un triste momento su cubierta se rompió y del interior salieron raíces y un pequeño y delgado tallo. En ese cruel y horroroso momento la semilla gritaba y suplicaba que por favor la regresaran al canasto. No se había dado cuenta que ya como semilla había muerto y a través de ese tallo se empezaba a convertir en una pequeña planta. Poco a poco, abriéndose paso entre la tierra, un hermoso día hacia el exterior llegó. Apreciaba esa nueva etapa, la cual le parecía maravillosa, no podía creer todo lo que a su alrededor había. Disfrutaba el sentir el viento y la cálida caricia de los rayos de sol. El cielo azul, en combinación con los pastos verdes le hacían sonreír en todo momento. Al paso del tiempo, de vez en cuando aparecía el sembrador. Esta pequeña plantita no podía entender por qué con esa pequeña pala le removía el suelo a su alrededor. Pues le tenía miedo al metal. Sentía que en cualquier momento la cortaría y acabaría con su vida. Aunque le costaba admitirlo, después de ese proceso, ella sentía cómo sus raíces se abrían paso hacia el subsuelo y se sentía más firme ante los fuertes vientos. Después de seguir el tiempo su curso, ya no era una simple plantita que cualquiera podía pisar. Ahora con más de veinte centímetros. Sentía no podía temerle a nada y anhelaba cada día crecer y extender sus ramas hacia cualquier dirección. Más de nuevo un triste día, el sembrador enterró a su lado un grueso y firme palo. Con una cuerda que le lastimaba la sujetó a él. De nuevo se sentía aprisionada, “¿pero cómo es posible?” Gritaba esta pequeña planta. “No de nuevo, ¡No otra vez!” Ella no sabía que gracias a este proceso lejos de desarrollarse encorvada y débil, crecía recta y fuerte hacía el cielo. Una vez entendiéndolo y fortalecida lo suficiente, ese palo llamado tutor, le quedó insuficiente cuando esta planta en un pequeño arbusto se convirtió. La atención había ejercido su efecto. Un recto y fuerte tronco principal crecía día a día. Justamente cuando creyó que ya nada podía empañar su felicidad. El sembrador acercándose a ella, con unas tijeras muy gruesas, le quitaba muchas de sus ramas. Este árbol gritando y gimiendo, pedía piedad. Aunque al corto paso del tiempo podía apreciar cómo las ramas que no eran cortadas, crecían y se fortalecían, al separar esas ramas que tan solo le quitaban energía y sano crecimiento. Y como siempre el tiempo siguió su curso, convirtiéndose en un enorme árbol. Un hermoso día al apreciar cómo los pájaros alegres cantaban sobre sus ramas, miró con asombro cómo todo en su alrededor se empezaba a llenar de un fruto, mismo que al madurar era de un hermoso rojo brillante. Un especial día, por primera vez, este frondoso árbol, pudo observar a la familia del sembrador. Alegres reposaban bajo su sombra y jubilosos tomaban manzanas de sus ramas. “Manzano bueno”, le decía un niño al abrazarse a él, le agradecía por su fruto dándole de besos. El manzano alabado y respetado por el viento, el sol, animales y humanos. Entendía que su gran fortaleza era gracias al sembrador. En su madurez entendía que de haber podido elegir, hubiese permanecido siempre, tan sólo siendo una pequeña semilla. En verdad que ha valido la pena todo el dolor y todos esos incómodos procesos en mi crecimiento, se decía a sí mismo el manzano. Pues fui siempre, sin darme cuenta, en medio de un perfecto, firme y disciplinado plan. Una semilla llena de amor. “Y el que tenga ojos para ver y oídos para oír, entienda”. Pues todos somos semilla y tenemos un plan de un celestial sembrador. Y, como padres, a su vez, también somos sembradores y se nos ha otorgado la oportunidad de hacer crecer a esas semillas llamadas hijos. La pregunta es: ¿Cómo eres o cómo quieres ser? ¿Deseas permanecer siendo eternamente una persona con corazón de semilla? La misma que tan sólo educa hijos con carácter de semilla o, contrario a esto, entender que en la firme disciplina y en el trabajo constante día a día, hay un proceso para lograr ser como un buen árbol. Erguido y aspirando a las alturas mirando de frente al cielo. Con la oportunidad de dar buen fruto y para compartirlo a otros. El entender esto, es lo que hace la diferencia entre los que eternamente se autocompadecen, o de los que contrariamente son capaces de resistir la disciplina y el dolor en el proceso. Para entender lo que verdaderamente es el amor.