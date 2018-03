¡Fuera la Coca-Cola!

Al equipo de la Coca-Cola se le fue entre las manos todo lo que había conseguido en el torneo organizado por la Primera Fuerza B del futbol local y terminó siendo echado de la competencia por la poderosa escuadra de la Bose. Los refresqueros, dirigidos por César Amarillas, habían quedado como líder general en la tabla, tenían al campeón goleador, además del portero menos goleado. La Bose, por su parte, era el número ocho de la tabla y muy apenas había alcanzado a pasar a la liguilla. La tarde del pasado domingo, los maquiladores del soccer llegaron a la cancha del óvalo del Bosque de la Ciudad en una situación bastante comprometida. Habían caído en el partido de ida por un marcador de 2 goles a 1. Una mínima diferencia, pero estar debajo de la Coca-Cola no era cualquier cosa. Más información en nuestra edición impresa. Comentarios comentarios Previous Post Prevén sanción para ‘antro’ Next Post ECOS DEPORTIVOS

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.