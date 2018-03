La burra no era arisca

La reacción defensiva que están mostrando los campesinos a consecuencia de la publicación del decreto que establece que hay “disponibilidad” de agua en el acuífero 2601 perteneciente a San Luis, obedece a la experiencia que ya tuvieron al liberar la Conagua un número no conocido de concesiones a mega-productores y políticos locales y de fuera. Por esto, que en su momento fue calificado como un grave acto de corrupción, por la forma en que se extendieron aquellos títulos a puras personas pudientes económicamente, ahora los campesinos, en voz de Roberto Hernández Quezada, dicen no querer pensar que los funcionarios de la Conagua quieren hacer efectivo “el Año de Hidalgo”. A diferencia de hace seis años cuando la dependencia en mención soportó la liberación de las concesiones en un estudio que se pidió lo hiciera la Universidad de Sonora, y que fue calificado de tendencioso el resultado, ahora el decreto del 4 de enero asienta que sí hay agua disponible, pero basado en un estudio realizado el 2015. Lo malo de los funcionarios de esa dependencia, es que en ese mismo estudio que ahora dice que si hay agua, en aquel entonces cuando se terminó, arrojó que el acuífero estaba sobreexplotado en más de 7 millones de metros cúbicos, es decir, se encontró en números rojos. Si en este lapso hubieran caído lluvias en la región, podría decirse que se había recupera el manto, pero desafortunadamente eso no ha sucedido. Además de la ausencia de lluvia, las perforaciones no se han detenido en la Mesa Arenosa, tanto en la parte Norte como en la Sur, donde según los campesinos, el problema se agudiza por la cercanía con el mar. Guadalupe Bernabé Hernández Cha, líder del Sur, dice que es tan peligroso perforar en la parte Sur, que jamás se había hecho como está sucediendo ahora. Es más, pone como ejemplo que los Módulos de Riego 21 y 22 no tienen ningún pozo en sus jurisdicciones, porque inmediatamente encuentran agua de mar. Dice que quizás los funcionarios de la Conagua de la Ciudad de México desconocen este dato, y que por ello es que autorizaron los permisos hace seis años, y que tal vez ahora pudiera repetirse esa historia. Lo que sí se está advirtiendo con la publicación del decreto, y con la reacción de los usuarios agrícolas, es que se avecina una lucha que podría ser tan importante como la protagonizada por los opositores a la Cervecera Constellation Brands, en Mexicali. Por lo pronto, ya expresaron su inconformidad a esa posibilidad, Roberto Hernández, como presidente de la Asociación de Propietarios y Usuarios de Pozos Particulares, el propio Hernández Cha y José Luis Murillo. Son voces que ya ocasionaron que el grueso del campesinado esté a la defensiva porque ven que su patrimonio –el permiso-, podría terminar sin ningún valor cuando ya no haya agua en el acuífero. Lo que se tiene que investigar inmediatamente, es si realmente existe el interés de funcionarios de la Conagua en “soltar” esos nuevos permisos. Igualmente, se tiene que conocer si realmente existe el estudio que arrojo el “fabuloso” dato que hay “disponibilidad” de agua. Para ello, Roberto Hernández, que se mira está encabezando la inconformidad, podría reforzarse con los líderes de las Organizaciones de Campesinos, como la CNC que representa Mariano Peñuelas, y la Pequeña Propiedad, que dirige Juan Armenta, pero sin dejar de lado el resto de los organismos, llámense Módulos de Riego, Sistemas Producto, Fondos de Aseguramiento y hasta los Comisariados ejidales, que son la esencia de la cadena productiva que estaría en riesgo con nuevas perforaciones colindantes con el mar. Como el acuífero de San Luis es el mismo que el de Mexicali, seguro estoy que el representante de los propietarios de Pozos de Mexicali, el ex Diputado local, ya está trabajando en la búsqueda de información de este decreto, que según fue publicado en un día inhábil para los empleados de la Comisión Nacional del Agua. Comentarios comentarios Previous Post Exige a EPN sacar las manos de la elección Next Post Dan a los bomberos equipo en donación

