Si la grabación es auténtica, qué lamentable manifestación del ex gobernador Guillermo Padrés Elías al amenazar públicamente a –sabe quién-. Aunque no dio nombres, no es el momento ni tiene la calidad moral para advertir sobre represalias en contra de todo y de nada. Padrés podría planear su venganza ahora que está en libertad contra quienes lo metieron a la cárcel. Y esa venganza apunta al gobierno de Claudia Pavlovich y el PRI en primera instancia y con toda razón. Pero lanzar una amenaza sin dar nombres ni pistas, es una mentada de madre a los sonorenses que lo único que esperamos del ex mandatario es que, aclare el desmadre de desfalcos que dejó en el estado, la ruina del Isssteson, la corrupción, moches, las deudas a proveedores y un sinfín de acusaciones que habrá de aclarar ahora que está en libertad. Para empezar, nadie lo ha declarado inocente de las demandas penales que pesan sobre su persona. Habrá que agradecerle al mandatario nacional AMLO su intervención en el caso, considerándolo un preso político, ahora, a probar a los sonorenses que efectivamente fue un preso político, que las acusaciones que pesan sobre sus hombros fueron mentiras y venganzas políticas del PRI, después, solo hasta después aceptamos las mentadas de madres contra sus adversarios. Mientras tanto los sonorenses queremos de regreso lo que se llevó, por lo pronto que haga uso de sus derechos y facultades como ciudadano mexicano.

La salida de Memo Padrés de la cárcel tuvo serias reacciones, la mayoría en contra de la resolución que lo deja en libertad condicional y muy pocas manifestaciones de alegría y celebración. Entiendo la algarabía de Ernesto Munro el actual dirigente del PAN estatal, es su amigo personal y no solo político, al igual que Célida López, la alcaldesa de Hermosillo. Un círculo muy cerrado de amistades celebró públicamente con mensajes en Twitter y Facebook. En San Luis Rio Colorado las celebraciones de la clase política brillaron por su ausencia, al menos no hemos leído ni escuchado las voces de sus más cercanos amigos políticos durante su administración. Los locales que trabajaron de la mano con el “memo”, por mencionar algunos, Everardo López Córdova, Leonardo Guillén Medina, Leslie Pantoja, Enrique Reina, entre otros…se han mostrado muy prudentes tras la libertad del ex gobernador.

Ayer en nuestra transmisión en VIVO de NOTICIAS TV, un seguidor en nuestras redes sociales del PERIODICO NOTICIAS, cuestionó nuestros señalamientos contra el ex mandatario sonorense, argumentando que GIURELLMO PRADES, fue uno de los mejores gobernadores del estado de Sonora pues registró la mayor obra e infraestructura en todo el estado. Efectivamente le repliqué, reconozco que Padrés hizo un montón de obras en beneficio de los sonorenses, distribuidores viales, algunos hospitales, universidades y mucha, muchísima obra deportiva, todas esas obras llegaron a San Luis puntualmente lo cual celebramos. Pero nada, nada justifica la corrupción y en ese caso, entonces debemos reclamar más aun…si Padrés hubiera actuado con rectitud, transparencia y sin corrupción, imagínense cuanta inversión dejamos de recibir los sonorenses…a defender el HONOR y si prueba que fue preso político, lo respaldaremos los sonorenses.