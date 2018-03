Jared Kushner aboga por México, revelan

Jared Kushner habría dado un pequeño paso en la dirección correcta en la relación con México, según el New York Times.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no hizo ninguna mención sobre el pago exigido al País por el muro fronterizo, supuestamente a petición directa de su yerno, según fuentes citadas por el diario The New York Times.

Además, fue Kushner quien presionó a Trump para excluir a México de los nuevos aranceles de EU al acero y aluminio e incluirlos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC).

La influencia de Kushner como asesor en la Casa Blanca ha sido duramente cuestionada por decisiones que el Mandatario ha tomado en el pasado.

Sin embargo, el tema de la relación con México es distinto.

El Times asegura que personas que trabajan junto a Kushner, así como aliados y funcionarios del Gobierno mexicano califican que “el trabajo tras bambalinas” con México para preservar la relación ya tiene éxito.

Y es que los enfrentamientos de Trump con el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, han provocado en el pasado la cancelación de dos reuniones en Washington.

La próxima semana, durante la visita a México de la Secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kirstjen Nielsen, se buscará que ambos países firmen dos acuerdos de cooperación fronteriza.

Los acuerdos, según el diario, buscan que los países creen inspecciones conjuntas para detener el flujo de drogas y otros objetos de contrabando a través de la frontera.

Asimismo, el segundo acuerdo buscaría utilizar tecnología para acelerar inspecciones de carga ilegal.

