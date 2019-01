Un total de 480 millones 325 mil 432 pesos recibirá el Isssteson por parte del Gobierno del Estado, luego de ser aprobado por el Congreso de Sonora, como recurso extraordinario para atacar el déficit financiero en el ejercicio fiscal 2019.

Acompañado del secretario de Gobierno, Miguel Pompa Corella, y en reunión con miembros del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora, el director general del Isssteson, Pedro Ángel Contreras López, consideró que dicho monto ayudará a seguir mejorando la situación de la Institución en beneficio de los derechohabientes. “(Este recurso) hará mucho más manejable las finanzas del Instituto y tendremos mayor certidumbre para atender cosas prioritarias como son medicamentos y como son los servicios hospitalarios”, informó.

El funcionario estatal explicó que en el tema de los medicamentos, con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de otorgar sólo pensiones justas, y con las acciones desarrolladas por la Institución, como la compra consolidada del IMSS, se nivelará a partir de febrero el abasto de medicamentos en beneficio de los derechohabientes. Contreras López destacó también, que se ha realizado una inversión extraordinaria de 25 millones de pesos para atender las necesidades de los derechohabientes en dicho tema durante el mes de enero.

Tras el anuncio y en consenso de los líderes sindicales, el paro laboral programado para el próximo martes 29 de enero se pospuso, informó el presidente del Consejo Sindical, Ramón Antonio Gastélum Lerma. Por su parte, Miguel Ernesto Pompa Corella, subrayó que la administración encabezada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, se encuentra en total disposición de encontrar las soluciones para resolver la problemática que se vive en el Isssteson, en beneficio de todos los derechohabientes.

“Estamos dejando muy clara la voluntad del Gobierno del Estado y de la señora gobernadora de no solamente resolver esto, si no darle recursos que no son menores, casi 500 millones de pesos, pues es una cifra importante”, recalcó. Una vez explicada las acciones a tomar por parte del Gobierno Estatal, el secretario de Gobierno convocó a una nueva reunión en presencia del secretario de Hacienda, Raúl Navarro Gallegos, para detallar información sobre el recurso extraordinario que se aplicará en el Isssteson.