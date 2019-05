El Instituto Comunidades Creativas de Arizona convoca a todas las personas que deseen participar en la creación de un mural en San Luis, Arizona, el jueves 30 mayo, en el restaurant Rolls and Bolws, localizado en el 1627 del bulevar Cesar Chávez.

Este será uno de seis murales comunitarios que conforman el proyecto Do It Yourself (DIY) del Instituto Comunidades Creativas de Arizona en 2019, dijo Abraham Andrade, miembro de esta organización.

‘’La semana pasada se pintó el primer mural comunitario en el Parque Roxaboxen en Yuma y se contó con muy buena participación, fueron muchos niños. Planeamos realizar cinco murales más en San Luis, Yuma, Foothills, Somerton y el campus principal de Arizona Western College’’, indicó.

DIY es posible gracias a una beca estatal de 14 mil dólares para proyectos culturales y participan también Arizona Commissions on the Arts, Arizona State University y Southwest Folklife Alliance.

De acuerdo a Andrade, quien se ha distinguido por su labor como promotor del arte en el sur del condado de Yuma, este es el segundo año de DIY y el primero en el que participa personalmente en la comisión, luego de la invitación de Lindsay Benacka, directora del programa de arte y cultura de la Ciudad de Yuma.

Indicó que el mural que se pintará en Yuma está basado en la obra de la artista Alejandra Noriega y representa una parte importante de esta comunidad que es el sector agrícola, con unas manos abiertas como si estuvieran sosteniendo un corazón pero en su lugar se tratan de los diferentes productos que se cosechan en la región.

El 30 de mayo día en el que arrancará el proyecto, los participantes serán bienvenidos en el horario de 11:00 de la mañana a 10:00 de la noche. ‘’No es necesario que sepan pintar o dibujar y nosotros les proporcionaremos todo el material necesario’’, expuso Andrade.

Estará amenizando el evento San Luis Jazz Band con música acústica y el dueto Mike and Emily de San Luis, Arizona.

El mural tendrá un tamaño de 10 X 10 pies y los participantes se encargarán cada uno de pintar un cuadro de un pie cuadrado.

Aquellos que no puedan ir el jueves podrán hacerlo sábado y domingo de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche a hacer su contribución. Una vez concluido el trabajo las piezas se montarán y serán colocadas para ser apreciadas desde el bulevar Cesar Chávez.

‘’La idea es unir a la gente, queremos que la comunidad participe. Contamos con estos fondos para impulsar las artes especialmente en esta área y deseamos seguir trayendo proyectos artísticos’’.

Manifestó que todavía no tienen fecha para el mural de Somerton, pero es muy posible que se programe durante el Festival del Tamal o el Festival del Maiz.

Las obras plasmadas en los demás serán de la inspiración de la artista de Yuma, Lya Littlewood de Littlewood Fine Arts and Community Co-Op.