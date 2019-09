Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









El Congreso de los Estados Unidos dedicará las siguientes semanas y meses en el asunto del juicio político a su presidente.

SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA .-

Hay inquietud entre el sector productivo de San Luis Río Colorado y la región por el retraso que podría tener la aprobación del nuevo tratado de libre comercio, conocido como T-MEC, a consecuencia del juicio político que el Congreso de los Estados Unidos decidió hacerle al presidente Donald Trump.

Héctor Cervantes, reconocido importador y exportador de esta ciudad, detalló que los productores de nuestra región consideran que la probable ratificación del tratado comercial pasará a segundo plano. “se irá hasta el próximo año, si bien nos va”, expresó.

El nuevo tratado de libre comercio fue aprobado ya por los tres países y firmado por los tres presidentes; falta, sin embargo, la ratificación del poder legislativo en los países.

El Congreso mexicano ratificó ya el tratado desde hace meses. Los responsables del área económica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han viajado a los Estados Unidos y Canadá a manifestar la necesidad de que los congresos de esos dos países ratifiquen el tratado, cosa que no ha sucedido.

Los analistas económicos internacionales han insistido en que el bajo crecimiento que ha conseguido el gobierno de López Obrador podría recibir una importante ayuda si el tratado fuera ratificado. Héctor Cervantes considera que la no ratificación del tratado no impactará en el crecimiento económico del país. “El valor pronosticado es muy conservador”, expresó.

Si bien, hay inquietud entre los productores de nuestra región, no existe preocupación por la no ratificación del documento. “No mientras que el país vecino no nos agarre de piñata”, dijo.