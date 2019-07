A pesar de que los vencimientos en el avío ya se están aplicando a los productores de trigo de los Valles de Sinaloa, y que están en puerta en el Valle del Yaqui, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural –SEDAE-, no ha actualizado el Ingreso Objetivo.

Lo anterior significa que lo que están viviendo los trigueros del sur de Sonora y del Estado de Sinaloa, podrá presentarse en el Valle de San Luis, porque hasta ahora el Gobierno no ha dado muestras de agilizar la mencionada actualización, declaró el Presidente de estos productores localmente, Ing. Ricardo Martínez Parra.

No sabemos, dijo, si esa pasividad obedece a que quiere tener el dinero junto de todo el complemento que otorga la descentralizada Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria –ASERCA- a los trigueros.

Si ese fuera el caso, añadió, debería de abrir la ventanilla para acopiar toda la documentación de los productores, ya que de lo contrario se perderá cuando menos un mes más.

Hay que tener presente que al momento de validar la documentación, generalmente sucede que el productor por error u omisión, no presenta todos los documentos requeridos, dice el líder.

Imagínate, cómo estarán los productores del Valle El Carrizo en Sinaloa, que desde abril terminaron las trillas y aún no reciben el complemento –apoyo-, cuando las parafinancieras ya les están cobrando los intereses del avío, refirió el triguero.

O bien, los del Valle del Yaqui y el Mayo, que hace un mes terminaron los trabajos y los vencimientos están en puerta, indicó.

“No queremos que esto se replique en San Luis, por eso demandamos que además de actualizar el IO, también desde ya se abran las ventanillas para captar la documentación, a fin de que cuando tenga el recurso AS