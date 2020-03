El alcalde tranquilizó a comunidad sanluisina a través de las redes sociales

Luz Pesqueira

SAN LUIS, Arizona

Ante el temor surgido en la comunidad sanluisina por la nueva orden ejecutiva del gobernador de Arizona para mitigar la transmisión COVID-19″, el alcalde, Gerardo Sánchez, dio un mensaje tranquilizador a través de Facebook, la tarde del lunes.

Sánchez firmó una proclamación en apoyo de la Orden Ejecutiva del Gobernador Doug Ducey, emitida ayer por la mañana y dijo a los residentes que el estado no está cerrado. “Hay mucha confusión acerca de lo que significa esta orden ejecutiva. No es un toque de queda, la idea es promover el trabajo desde casa, haciendo énfasis en cuidar la salud y mantenerte conectado. No se cerrarán negocios y tampoco habrá escasez de alimentos, agua o papel del baño”.

Expuso que el toque de queda que existe en la ciudad desde 1980 es para los menores de 18 años después de las 10:00 de la noche. “recomendamos que se queden en casa y practiquen el distanciamiento social. Si necesitan abandonar sus hogares para realizar tareas esenciales, por favor hágalo mientras cumplen con la recomendación del gobernador”.

La Orden Ejecutiva establece una política de “Quédese en casa, manténgase saludable, manténgase conectado” para promover el distanciamiento físico y al mismo tiempo fomentar la conexión social; permitiendo que los servicios esenciales continúen, protegiendo los derechos de las personas y frenando la propagación de COVID-19 en la mayor medida posible.