Por Periódico Milenio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició los trámites necesarios ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para ofrecer una disculpa pública a los padres de los 49 niños que fallecieron en el incendio de la guardería ABC, ocurrido en junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de Salud y Seguridad Social del Senado, Germán Martínez, titular de la dependencia federal, informó a los legisladores que también solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver los asuntos penales e indemnizatorios del caso. “Solicitamos a la Suprema Corte de Justicia se resuelvan los asuntos, aunque no somos parte penales e indemnizatorios, en Hermosillo, e iniciamos trámites necesarios ante la Secretaría de Gobernación para ofrecer una disculpa pública, estamos en esa tesitura, por lo de la guardería ABC”, expresó. Martínez Cázares se comprometió a revisar las vacantes en las estancias del instituto e indicó que en 2018 se presentó un superávit en las guarderías y prestaciones sociales por alrededor de 5 mil 600 millones de pesos. “Lo primero que voy a cuidar va a ser la seguridad, no podemos admitir a un niño más si pone en riesgo la guardería y eso está ya estandarizado, quizá puede ser más caro un niño en una guardería del IMSS que en una estancia infantil, pero sí le digo que los estándares de seguridad, nutricionales, de capacitación, de las personas que están atentas en las guarderías, y he ido personalmente a revisarlas son infinitamente superiores. “Pero entiendo la necesidad, entiendo el sentido político de las preguntas, el IMSS sin renunciar a lo que tiene que hacer, porque no puede, es por ley, pero no voy a poner en riesgo a ningún riesgo que entre a nuestras guarderías”, insistió.