Debido al impacto negativo que ha tenido el incremento de los tiempos de espera para cruzar la frontera en las ventas en la ciudad fronteriza de San Luis, el alcalde de San Luis, Gerardo Sánchez, indicó que el presupuesto aprobado el martes por la tarde por los concejales para el año fiscal 2020 es conservador.

Sánchez dijo que los proyectos grandes se detuvieron para lograr un presupuesto conservador. “Podemos gastar pero no lo vamos a hacer por la inseguridad que hay con respecto a que los tiempos de espera para cruzar la garita. No podemos arriesgarnos”.

La espera para cruzar a Estados Unidos se incrementó en un 46% luego de que empezara la crisis humanitaria en la frontera con el flujo de inmigrantes centroamericanos y después de que 37 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza del Puerto de Entrada de San Luis, fueran reasignados a funciones de apoyo a la Patrulla Fronteriza.

Sánchez considera que es probable que los migrantes no sean regresados a México, como acordaron en días pasados los dos países vecinos, debido a que esa decisión ya está siendo retada en las cortes. “Se tiene que ver si va a pasar o no porque creo que ya están metiendo demanda para que no suceda. Se está viendo la legalidad del acuerdo, pues el trato no tomó en cuenta al Congreso y a la Constitución”.

Señaló que hay que esperar cambios en las leyes de inmigración. “El tema es complicado y la verdad que no nos dan esperanzas ni dicen cuando regresarán los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza que se llevaron. Es probable que pase un año para que esto suceda”.

Con respecto al presupuesto de 74 millones de dólares, expuso que todo seguirá igual y no habrá recortes de servicios, ni incremento de tarifas de servicios públicos, a excepción de las cuotas de impacto de las nuevas construcciones, que tendrán un ligero aumento. “Todavía costará menos construir en san Luis que en Somerton y Yuma’’.