Ex trabajadores del campo miembros de la Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW por sus siglas en inglés), funcionarios electos, escuelas, organizaciones no lucrativas y equipos de futbol, respondieron al llamado del Comité de la Vida y Legado de César Chávez, el pasado sábado 2 de marzo y participaron en el primer desfile conmemorativo del líder campesino que murió en esta ciudad.

El desfile inició a las 10:00 de la mañana en la avenida Ocho y bulevar Juan Sánchez y terminó en el Parque Joe Orduño, con una ceremonia al pie del monumento a César Chávez y un torneo infantil de penalties.

Durante la ceremonia, el alcalde de San Luis, Gerardo Sánchez, recordó las largas horas que pasaron marchando los miembros del movimiento chavista y todos los sacrificios que hicieron por una idea y una mejor vida. “Les estamos muy agradecidos”, dijo.

Expuso que un movimiento no es tal sin un líder y ahí fue donde entró César Chávez, por lo que es importante no olvidar la historia. “Que no se nos olviden las personas que impactaron nuestras vidas. Ahora al ver los campos de cultivo y los baños para los trabajadores, nos damos cuenta que ese beneficio no existía antes, tampoco tenían los campesinos derecho a tiempo extra, ni a tantos otros beneficios que ahora tienen gracias a ese movimiento y a Chávez. Aseguraremos que no se olvide el nombre de Cesar Chávez. Es importante que nuestros hijos conozcan el pasado para que las cosas no se vuelvan a repetir”.

Por su parte Don Magdaleno Rodríguez, ex chavista sanluisino y quien fuera guardaespaldas de César Chávez, recordó sus inicios en el movimiento en 1957 cuando conoció al líder campesino. “Yo llegué como brasero en 1954 y conocí a Chávez cuando empezaba el movimiento con la huelga de la uva. En ese tiempo no teníamos seguro, nada que nos apoyara. Gracias a César, nos animamos a hacer la huelga y luchar por todos nuestros compañeros”.

Rodríguez agradeció a los presentes su participación en el desfile. “Agradezco que este día hayan salido a ver el desfile en memoria de mi compañero Cesar Chávez”.