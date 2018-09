Heredará 127 quejas Contralora Municipal

Al término de la administración de Enrique Reina Lizárraga, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental dejará pendientes 127 expedientes y cinco más quedarán en proceso de resolución.

Al dar a conocer lo anterior, la contralora María de Jesús Gastélum Payán informó que tocará al gobierno de Santos González Yescas dar seguimiento a los casos pendientes.

“… Hay que recordar que trabajamos con dos leyes, la anterior a julio de 2017 y la nueva, en el caso de la nueva, no se van a encontrar resoluciones mías de temas como las quejas contra policías, porque no me corresponde a mí sancionar si son conductas graves o no”, anotó.

Agregó que el procedimiento es un poco más engorroso porque tiene muchas etapas procesales, aunque ya hay casos que se encuentran en etapa de resolución para remitirlos al Tribunal de Justicia Administrativa.

Gastélum Payán expresó que el problema que se ha presentado con los expedientes, es que no traen elementos de prueba suficientes, por lo que es probable que no se vayan a turnar al Tribunal antes mencionado; por lo que será el nuevo Contralor quien determinará si proceden o no.

“… Pero hay un artículo de la ley (el 140) que te permite dejar el procedimiento en suspensión, por si llegasen a presentarse elementos en el futuro, para que el denunciante pueda ‘resucitar’ el procedimiento”, dijo.

La Contralora Municipal añadió que la ley da tres años para que prescriba una quema, por eso el denunciante tiene ese tiempo para aportar nuevas evidencias.

Asimismo, comentó que desde que se asumió la dependencia, se ha tenido un ritmo de trabajo muy fuerte, y eso se acrecentó con un cambio de ley, como les sucedió a ellos.

