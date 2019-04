Un estudio de Cofepris y Semarnat revelan que la playa del golfo de santa Clara se encuentra entre las 10 más sucias del país, inclusive con materia fecal en las aguas.

El estudio se basó en un análisis de laboratorio de agua de mar tomando mil 600 muestras de ellas, en las que se midió la cantidad de bacterias Enterococcus faecalis que hay en el agua.

De 269 playas analizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 268 son aptas para uso recreativo, mientras varias de ellas ya registran varios niveles de contaminación.

A través de un estudio, publicado en conjunto por ambas instituciones, se reveló que de los 17 estados costeros analizados, mismos que incluyen a los más visitados en el país, el 90% ya registra un importante nivel de contaminación.

El estudio, realizado del 28 al 28 de marzo de 2019, se basó en un análisis de laboratorio de agua de mar tomando mil 600 muestras de ellas, en las que se midió la cantidad de bacterias Enterococcus faecalis que hay en el agua, misma que proviene de las heces fecales de humanos y animales.

La Cofepris explicó que, por ejemplo, la playa Sayulita, en Bahía de Banderas, Nayarit, mantiene una vigilancia sanitaria permanente debido a que su agua no es apta para uso recreativo, siendo la playa más contaminada en todo el país.

La institución también detalló que para determinar si una playa no es apta para el público la muestra de agua debe registrar más de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, y en caso de que la cantidad sea menor no hay riesgo sanitario.

Estas son las 10 playas más sucias de acuerdo con la Cofepris y la Semarnat:

1. Playa Suave, en Acapulco, Guerrero.

2. Playa Hornos, en Acapulco, Guerrero

3. Playa Puerto Angelito, en Puerto Escondido, Oaxaca.

4. Playa Principal, en Puerto Escondido, Oaxaca.

5. Playa Antón Lizardo, en Veracruz.

6. Playa Golfo de Santa Clara Machorro, en San Luis Colorado, Sonora.

7. Playa Golfo de Santa Clara Pueblo Palapa, en San Luis Colorado, Sonora.

8. Playa Santiago, en Manzanillo, Colima.

9. Playa Norte, en Isla Mujeres, Quintana Roo.

10. Playa Centro, en Isla Mujeres, Quintana Roo.