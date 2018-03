Usted coincidirá conmigo, aún y cuando el Partido Acción Nacional logre sacar avante el conflicto interno en San Luis, el daño ya está hecho. Aún y cuando en apariencia, las aguas pudieran retomar su cauce, la grieta quedará abierta. Ahora bien, si quisiéramos repartir culpas, ¿a quién cree usted que le deberíamos cobrar los platos rotos? A reserva de su mejor opinión, creo que la respuesta no amerita un análisis mayúsculo: El gran y único responsable del conflicto al interior del PAN en San Luis y en muchos municipios de Sonora es el Comité Directivo Estatal, primero encabezado por David Galván, y luego por Alejandra López Noriega. Así de simple; no hay más. Bien lo acusó Paco Ochoa Montaño en la Mesa de Redacción que sostuvo la semana pasada en Diario NOTICIAS, es verdaderamente preocupante –y lamentable, diría yo- que ningún integrante de la dirigencia estatal se haya dado a la tarea de viajar a San Luis para atender el asunto de manera directa con los militantes. “Yo no esperaría que vinieran a negociar conmigo, yo esperaría que vinieran a convencer al gente de que las decisiones que están tomando son las mejores”, señaló el aspirante a la Presidencia Municipal, quien jurídicamente tiene ‘en jaque’ la elección de candidatos en el Partido y ‘de rozón’, tumbó la coalición Por Sonora al Frente. Y es cierto… La postura de la cúpula albiazul ha sido tan cerrada que, lejos de abonar, divide; hace cada vez más y más honda la grieta, lo cual representa un riesgo innecesario de cara a la campaña electoral que se avecina. ***** Pero si de repartir culpas se trata, Everardo López, Leonardo Guillén, e incluso, Enrique Reina Lizárraga, no cantan nada mal las rancheras. Soberbios, y hasta cierto punto, arrogantes, por tener el respaldo de la cúpula estatal y nacional, tampoco han movido ni un dedo para tratar de calmar las aguas en el Partido y encontrar puntos de coincidencia con el grupo inconforme. El viernes, por ejemplo, difundieron una foto en la que presumen una unidad inexistente. A lo mejor entre ellos sí están unidos, pero señores, “ellos”, como grupo, no representan el interés general de la militancia, y eso es algo que no han entendido. ***** Por lo pronto, el tiempo continúa su marcha y la hora de las definiciones se acorta. A la fecha ya faltan menos de dos meses para iniciar la campaña; ¿le alcanzarán los días a la fórmula albiazul para reparar las grietas? Tiempo al tiempo. Comentarios comentarios Previous Post ECOS DEPORTIVOS Next Post Tu círculo más cercano puede ser TU PEOR AMENAZA

