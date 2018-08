Gran tarde de box en San Luis

Los mejores exponentes regionales del box amateur se enfrentaron el pasado sábado por la tarde en el evento de box Gladiator Showdown, organizado por el Club de Box del Centro Juvenil.

Boxeadores provenientes de San Felipe y Mexicali, Baja California; San Luis Rio Colorado y Puerto Peñasco, Sonora; San Diego, El Centro, Hiber y el Valle Imperial; así como de Nuevo México, midieron destreza en el cuadrilátero, en 36 peleas sancionadas por la Asociación de Boxeo de Estados Unidos (USA Boxing).

El doctor Arturo García se encargó de revisar a los boxeadores antes y después de cada pelea. La exploración incluyó la vista, cabeza, corazón, pulmones, articulaciones y músculos.

Estuvo presente firmando autógrafos a la afición, el ex campeón del mundo en dos divisiones, Daniel Ponce De León quien entrena a boxeadores profesionales en Los Ángeles, California. “Significa mucho para mí la invitación del detective Ernesto Prieto para estar aquí, porque así empecé yo mi carrera, con peleas amateur a los 12 años. Me gusta venir y platicar con los niños y darles consejos”, dijo Ponce De León. “El boxeo les da a los niños mucha madurez, seguridad y les ayuda a ser disciplinados, porque el box no solo se trata de tirar golpes”.

Señaló que el boxeo está escaso de buenos peleadores. “Ha cambiado mucho, ahorita los boxeadores son más defensivos, no son como las peleas de antes que eran peleas reales, eran una guerra. Faltan más ídolos y más mexicanos que se distinguían por el espíritu y el darlo todo arriba del ring”.

Los hermanos Ariel y Fidel Sámano, subieron al ring representando a San Luis Boxing Club y se impusieron a sus contrincantes. Tambien pelearon por parte de San Luis Boxing Alejandro Rodríguez y Joshua Salguero.

Los ganadores de cada pelea recibieron un cinturón y los demás boxeadores participantes, una medalla.

El director de Parques y Recreación, Loui Galaviz mostró su satisfacción por el éxito del evento al que asistieron unos 500 espectadores. “La respuesta fue muy buena y esperamos tener dos eventos de box al año. Evaluaremos la necesidad de incorporar otro ring para que haya peleas simultáneas o hacer un torneo de dos días”.

