Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a San Luis Rio Colorado, Sonora este martes, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano solicitará se formalice el subsidio para el pago de la luz para los 72 municipios y que Sonora sea incorporado al programa de apoyo a madres de familia, en solidaridad a las mamás que tienen que trabajar y llevar a sus hijos a alguna estancia infantil.

La gobernadora Claudia Pavlovich, quien reiteró su solidaridad y respaldo a los productores de Sonora, agregó que también solicitará al presidente de la República, el apoyo para este sector, quienes demandan certidumbre ante las nuevas iniciativas que impactan el desarrollo de esta actividad.

Recordó que el pasado 2 de marzo, en el evento realizado en el gimnasio de la Universidad de Sonora, el presidente López Obrador se comprometió ante miles de sonorenses a mantener las tarifas eléctricas, por lo que es necesario formalizarlo, con la respectiva firma de convenios.

“Yo sigo insistiendo con mis peticiones, la tarifa, el tema de las tarifas, que ya nos dijo que sí, pero todavía no se han firmado los convenios, me da mucho pendiente porque en mayo ya empieza la tarifa, porque tienen que cumplir, y el tema de Agua Prieta y de Nogales que es un tema muy sentido en las familias”, indicó.

La mandataria estatal agregó que otro de los puntos a tratar con el presidente López Obrador en su visita al estado, es el de las estancias infantiles, ya que Sonora no fue incluido en los apoyos a madres de familia, aun cuando en la entidad, el 37 por ciento de ellas, son el sostén económico de sus hogares.

“El tema de las madres de familia, de las estancias, el tema esperado, porque Sonora no fue incluido entre los estados que iban a darse los apoyos ni siquiera a las madres de familia, esos son los temas que yo le tengo que solicitar, aparte del tema de salud y otros que tengo que hablar con él”, puntualizó.

Otro aspecto a plantear por la gobernadora Pavlovich será lo relativo al Fondo Minero, que representa un apoyo importante respecto a las obras de infraestructura para aquellos Municipios de Sonora donde operan minas.