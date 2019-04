Por Periódico El Universal

Ante el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Alfonso

Durazo Montaño, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, denunció que ella y su familia están

siendo objeto de amenazas e intimidaciones, pero “no me voy a doblar”, aseveró.

Previo a la inauguración de la Primera Reunión de las Zonas Noroeste-Noreste de la Conferencia

Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, en las instalaciones del C5i, en Hermosillo, la

gobernadora empezó su discurso con una denuncia pública.

“Ustedes saben muy bien que yo soy una mujer que enfrenta problemas y que los sabe enfrentar con

mucho valor, y desde aquí les digo aquellos que nos quieren intimidar o que me quieren intimidar a

mí o a mi familia que no me voy a doblar”.

“Vamos a seguir en la lucha contra todos aquellos que vulneran la paz y la estabilidad de los

sonorenses, de aquí les envió este mensaje para que les quede muy claro a todos aquellos que

pretendan que la gobernadora del estado no siga por el camino que está trazado, recuperar la

seguridad y la paz en el estado”, expresó.

Enseguida se rerió al evento que calicó de relevancia histórica, en materia de coordinación, al estar

reunidas varias instituciones del gobierno de la República y 9 secretarios estatales de seguridad

pública.

En Sonora hemos hecho de la colaboración, la mejor herramienta para conseguir resultados, dijo la

mandataria sonorense al reiterar que trabajará a la par con el presidente Andrés Manuel López

Obrador y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, para desterrar la corrupción y la

impunidad a n de recuperar la paz en Sonora.