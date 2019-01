Gasolina a regidores es para trabajar mejor

Luego de que fuera aprobado asignar gasolina por medio millón de pesos a los integrantes del Cabildo, para una supuesta mayor cobertura en la mancha urbana sanluisina, se cuestionó al regidor y presidente de la comisión de Hacienda del Cabildo, Marco Hernández Hernández, sobre los pormenores y antecedentes de dicho bono.

“El presupuesto del bono entró en el presupuesto de egresos 2019, ya se tenía contemplado, cabe mencionar que los vales son como tal para que se concrete más ayuda social, no es para utilizarlos propiamente sino para que nosotros podamos hacer esas gestiones (…) la sociedad tiene la percepción de que existe un fondo de ayuda social que nosotros tenemos y eso no existe, lo han tenido administraciones pasadas, y cada administración decide si lo tiene o no y nosotros no lo tenemos, pero si era muy difícil que nosotros pudiéramos hacer gestiones porque no teníamos la manera, y es algo que vinimos sacando de nuestro bolsillo”, indicó el regidor.

“Nos empezamos a dar cuenta de que al final nosotros estábamos poniendo dinero de nuestra bolsa, sin ningún problema por cierto, pero dábamos apoyos del sueldo que nos pagan; seguido llegan hasta 5 o 10 personas vulnerables que necesitan y solicitan apoyos, entonces al final tú dices ‘bueno, ¿cómo ayudamos a toda esa gente?’, y fue una de las maneras y soluciones que estamos poniendo, déjame decirte que en administraciones pasadas por regidor tenían hasta 10,000 pesos sin justificarlos, totalmente libres, y eran fondos municipales que llamaron ‘fondo de apoyos sociales’, pero nosotros si tendremos una bitácora de a donde salimos y en qué nos vamos a gastar esos 2,000 pesos mensuales de gasolina, cada uno de los regidores, que nos lo entregan en vales, no en efectivo, así es un ahorro para nosotros para que podamos seguir apoyando a la comunidad con nuestro bolsillo o bien apoyar con los vales a la gente que lo necesite; mira este ejemplo ‘ya pude ponerle 500 pesos de gasolina a mi carro y es un ahorro con el que le podemos comprar un medicamento a una persona de escasos recursos o una lamina para sus casas’ (…) la verdad como te dije es relativamente poco en comparación de administraciones pasadas, invito a la sociedad a que investigue más y que no se tergiversen nuestras acciones, que no se dejen engañar por notas amarillistas de otros medios”, informó.