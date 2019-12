Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









James Harden encesta 60 puntos por primera vez en la campaña ante el débil cuadro de los Halcones

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.-

James Harden anotó una marca personal en la temporada con 60 puntos en apenas 31 minutos para que los Rockets pasaran por encima de los Halcones con su décima derrota consecutiva, una sonora caída de 158-111.

Harden se quedó a un punto de emparejar el registro de puntos más alto de su trayectoria en un partido y el de la franquicia de los Rockets luego de embocar ocho tiros de tres puntos y embocar 20 tiros desde la línea de libres. Se pasó el último periodo en la banca cuando los Rockets tenían una cómoda delantera de 127-73 después de los primeros tres periodos.

Éste fue el cuarto partido en su trayectoria con 60 puntos, empatando a Michael Jordan en la tercera posición en la historia y únicamente quedando abajo de Kobe Bryant (6) y Wilt Chamberlain (32).

Los Rockets no contaron con los titulares Clint Capela y Danuel House debido a unas molestias, pero a pesar de estas bajas no afrontaron dificultades para contener a los Halcones, que no tienen una victoria desde el 12 de noviembre.

Atlanta jamás tuvo opciones de pelear en este partido, en el que la mayor parte del tiempo se vio abajo por 20 o más puntos. La ofensiva de los Rockets explotó con 25 de 51 intentos de tres puntos.