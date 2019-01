El estudiante de último año de San Luis High School, Carlos Rodríguez, ha sido aceptado con una beca completa a la Universidad de Stanford.

Rodríguez solicitó asistencia para becas a través del QuestBridge National College Match; un programa que ayuda a los estudiantes sobresalientes de familias de bajos ingresos a asociarse con universidades a las que de otra manera no tendrían la oportunidad de alcanzar. “Durante mi primer año en high school, me di cuenta de que mis padres no podrían ayudarme a pagar mi educación universitaria”, dijo Rodríguez. “Le pedí ayuda a los maestros y me sugirieron empezar a buscar becas.

En enero del año pasado, QuestBridge me envió un correo electrónico pidiéndome que presentara mi solicitud, parecía demasiado bueno para ser verdad. Consideré que las mejores escuelas estaban fuera de mi alcance, pero QuestBridge me ofreció orientación durante el proceso de solicitud a la universidad, por lo que, independientemente de mis dudas, decidí postularme”. Stanford ofrece varios campamentos de verano que ayudan a la transición a la vida en el campus de Palo Alto, California, que Rodríguez pretende aprovechar.

La beca le proporcionará la inscripción, alojamiento y comida, además la universidad ayudará a Rodríguez a conseguir un trabajo para pagar sus libros, viajes y otros gastos. “Mi aplicación no fue perfecta; “No tomé todas las clases AP disponibles, mi puntuación en ACT no fue perfecta y no estoy entre los diez mejores de mi clase de graduados”, agregó Rodríguez.

“Casi me rendí varias veces durante el proceso de solicitud, pero hay cosas mucho más importantes que las calificaciones, como la pasión y la resiliencia, que llevarán a los estudiantes lejos, no solo en las admisiones universitarias, sino en la vida. “Si los estudiantes son inteligentes, apasionados, ambiciosos y resilientes, pueden lograr cualquier cosa, incluida la aceptación en una escuela de prestigio”.

Con una pasión por la ciencia, Rodríguez pretende seguir una carrera en ciencias químicas después de Stanford. “La Preparatoria San Luis me acercó a mi verdadero potencial, y llevaré estas lecciones desde la preparatoria hasta Stanford y más allá”, dijo Carlos Rodríguez.