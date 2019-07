El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo de 1.6% a 0.9% el estimado de crecimiento económico para México.

Para 2020, el organismo mantuvo en 1.9% su previsión para la economía mexicana, de acuerdo con su informe de Perspectivas de la Economía Mundial.

Refirió que en México la inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado, como resultado de la incertidumbre en torno a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de endeudamiento, que podrían seguir aumentando tras la reciente rebaja de su calificación soberana.

En 2018, la economía mexicana registró un crecimiento económico de 2%. Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2019 es de un rango entre 1.1 y 2.1%, y para 2020 entre 1.4 y 2.4%

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió esta mañana que la economía el país alcanzará un crecimiento de 2% pese a los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y otras calificadoras.

“No le tengo mucha confianza a esos organismos que impusieron la política neoliberal que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer autocrítica”, sostuvo.

La política neoliberal, dijo, terminó en aumento de impuestos, paralización de la economía, en quitarle derechos a los trabajadores, afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación, caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles.

En su conferencia matutina, aseguró que el FMI no tiene autoridad moral, pues sus políticas han sido perjudiciales.

“¿Qué autoridad moral tiene? No vamos a renunciar a esos organismos, formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial, pero no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas, ahora ellos no van a decidir sobre la agenda de México”, dijo.