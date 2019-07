Por Reforma

Cd. de México (25 julio 2019).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este jueves ante notario público el compromiso de no reelegirse, y aseguró que estará en el poder el tiempo que el pueblo decida.

«Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera, no me voy a aferrar a la Presidencia. Tengo que hacer esto (la firma) porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores, además es muy buena la polémica», afirmó.

«Bienvenida la polémica, el debate, nada más que no les voy a dar el gusto de que me comparen con sus ídolos, eso sí calienta; nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático».

El Mandatario hizo la firma durante la conferencia de prensa matutina ante Rafael Arturo Coello Santos, notario público número 30 de la Ciudad de México.

López Obrador signó el documento tras reiterar que está apegado al principio de Sufragio Efectivo No Reelección, al que añadiría, dijo, «no corrupción».

El Mandatario volvió a reprochar que la reforma sobre la revocación del mandato siga detenida en el Legislativo, al igual que la de acabar con los privilegios de funcionarios y la del Artículo 35 de la Constitución para permitir las consultas.

El Jefe del Ejecutivo insistió en que es un maderista, por lo que se mantiene en concluir su mandato en el tiempo que está estipulado, y lo certifica.

Durante la conferencia se le pidió al Presidente aclarar parte de la declaración que había hecho al principio de la conferencia («Voy a durar el tiempo que el pueblo quiera»), pues se podría prestar a interpretaciones.

«Sí, no vaya algún intelectual conservador a decir: no lo aclaró bien».

«Hasta el 24 si el pueblo quiere y me lo permite la ciencia, la naturaleza y el Creador», expresó.

El político tabasqueño signó su compromiso ante notario luego que el Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la Presidencia entregar una copia certificada del documento que firmó inicialmente ‪el 19 de marzo‬ pasado.

La Vocería presidencial informó que el notario Coello Santos no cobró honorarios ni monto alguno por el servicio prestado.