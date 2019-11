Comparte DIARIO NOTICIAS en tus redes









La Iniciativa Privada participará en la construcción de las vías

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.

El Gobierno federal utilizará sus “ahorros” para la construcción del Tren Maya, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia matutina, el Mandatario comentó que originalmente habían pensado en usar un mecanismo de financiamiento a través de un crédito para pagar la obra a tiempo, pero después se decidió hacerlo con recursos propios.

“Ahora se decidió que se haga con recursos propios, no va a haber deuda, todo esto porque tenemos ahorros, siempre he dicho que la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque se liberan fondos, mucho dinero, cuando no hay corrupción para el desarrollo”, aseguró.

López Obrador aseguró que otro de los compromisos es el de no iniciar nada que no pueda terminar en su Mandato, ya que no quiere dejar obras inconclusas, por lo que dijo que el Tren se terminará en 3 o a más tardar, en 4 años.

Sobre inversión en Tren Maya, el Mandatario precisó que 60 mil millones de pesos serán con cargo a lo que se ahorró por la eliminación del fondo que se usaba para la promoción del turismo.

Asimismo, la Iniciativa Privada participará en la construcción de las vías.