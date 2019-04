La ciudad se prepara para recibir al 12º Festival ARTbeat el sábado 20 de abril en la calle Main del Centro Histórico de Yuma.

Una vez más los residentes y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar del arte y música, de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

ARTbeat es una exhibición y venta de arte con jurado al aire libre, con una mezcla ecléctica de artistas reconocidos y emergentes, locales, regionales e internacionales en una variedad de medios y estilos artísticos.

Las obras de los artistas se alinearán en la calle Main, incluidas obras de arte como esculturas, pinturas, joyas, grabados, vidrio, cerámica, fotografía, medios mixtos y más. Docenas de artistas competirán por el premio en efectivo de mil dólares.

Un área de juegos albergará atracciones para niños y familias, incluidos brinca brincas, pinta caritas, estaciones de artesanía y manualidades, así como juegos gratuitos como el corn hole, el ajedrez gigante y las damas gigantes.

Como novedad este año, ARTbeat ofrecerá música en vivo en el escenario frente al Centro de Arte Yuma, con una sala de estar frente al mismo y un puesto de refrescos adyacente. Entre los artistas que se presentarán se encuentran Mark y Lyndsee Flint, Mallory Lemmon, Jack Harroun y Jack Willis.

El puesto de refrigerios tendrá cerveza, vino y bebidas mixtas disponibles para comprar junto con agua embotellada y refrescos, además de varios vendedores de alimentos que estarán en Main Street vendiendo comida y bocadillos.

Los premios se presentarán en cuatro categorías: Best In Show, Best Booth Presentation, Rising Star y People’s Choice Award. Participarán artistas de la región oeste, incluidos California, Arizona y México.

Dentro de las galerías de Yuma Art Center, los visitantes pueden votar por el People´s Choice Award, tomarse fotos en el fotomatón gratuito y disfrutar de diseños florales del Federated Garden Club de Yuma.

En el interior del teatro, el Departamento de Teatro de Arizona Western College, realizará presentaciones emergentes.

“ARTbeat es uno de nuestros eventos favoritos para organizar y cada año vemos a diferentes artistas que salen a mostrar su trabajo”, dijo la Gerente del Programa de Arte y Cultura, Lindsay Benacka. Los artistas expositores de este año incluyen a: Nick Bradley, Tania Bolin, Bruce Burton, Bill Butler, Joanna Cardenas, Ty Cook, Kim Dickerson, JoseDorame, Nathan Downing, Joey Eddy, Albert Escalante, Louise Fleur, Mea Flores, Lydia Flores, Debbie Grygier Jim Grygier, Harry Hengl, Nora Juárez-Gibbs, Morgan Laguna, Andrew Layne, Karen Lohman, Lizette López, Nancy Matheson, NubisMaiz, Judy Phillips, Bertha Ramos, Teresa Roman, Mónica Schurtz-Truer, Susan Sullivan, Debra Vásquez, y Denise Vaughn.

Los jurados para el evento incluyen a la concejal de Yuma Leslie McClendon; Dave Riek, gerente general de KAWC; y Shirley Burch, artista y profesora de arte jubilada. Los jurados seleccionarán a los ganadores de los premios Best Presentation, Rising Star y Best of Show Awards.