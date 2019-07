Legisladores de Oposición demandaron investigar el conflicto de interés denunciado por el

ex Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en su carta de renuncia.

El diputado Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, advirtió que los

señalamientos de decisiones tomadas sin sustento y funcionarios con conflicto de interés no

pueden ser ignoradas.

Por ello, solicitó que Urzúa sea citado a una reunión de trabajo para conocer a detalle sus

acusaciones.

El legislador manifestó que se necesitan investigaciones inmediatas de la Secretaría de la

Función Pública para que verifique en qué casos hay conflicto de interés, ya que podrían

seguir subsistiendo en la Secretaría de Hacienda pese al cambio del titular.

La priista Dulce María Sauri mencionó que el propio Presidente Andrés Manuel López

Obrador reconoció que tuvo diferencias con Urzúa por el contenido del Plan Nacional de

Desarrollo.

El plan, manifestó, resultó ser una proclama política y no un documento técnico creado con

criterios de planeación.

¨¿Cuántas otras decisiones en materia económica sin suficiente sustento se tomaron?¨

reprochó.

Señaló que el conflicto de interés que señala Urzúa por parte de varios servidores públicos

debe ser también aclarado.