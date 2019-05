La Dirección de Seguridad Pública Municipal tiene un departamento de prevención de accidentes y delitos entre ellos la extorsión telefónica, donde se informa a la ciudadanía de cómo aplicar medidas de seguridad y evitar verse afectado en su patrimonio familiar por individuos dedicados a este ilícito.

La autoridad tiene detectado que la mayoría de las llamadas provienen de internos de los centro penitenciarios de diferentes Estados y ladas creadas en computadora por civiles , es por ello que se les pide a los ciudadanos no caer en los diferentes tipos de extorsión que van desde Amenaza de secuestro, lesiones y homicidio, Familiares accidentados o en problemas legales , Menores secuestrados solicitando auxilio , Rifas , sorteos, premios o concursos donde se les pide a los ciudadanos depositar dinero en efectivo o comprar tarjetas telefónicas.

La policía municipal recomienda que para evitar verse afectado se instale un identificador de llamadas, no proporcionar datos personales, si recibes una llamada no des tu nombre, pregunta con quien quieren hablar y si no conoces a la persona cuelga de inmediato, muy importante que no pierdas la calma ya que el nerviosismo no te permite pensar y tomas decisiones correctas, es importante tener a la mano los números de familiares para verificar si en verdad se encuentren en problemas.

En casos recientes los extorsionadores hicieron llamadas a los trabajadores de algunos comercios fingiendo ser los directivos o Jefes, indicándole a los trabajadores que sustrajeran cheques y dinero en efectivo para depositar a algunas personas, refiriendo que era una emergencia y lo hicieran de la manera más discreta sin avisar a ninguna autoridad.

Tu policía municipal te recomienda que en caso de recibir una llamada extraña , reportarlo al 911 y no realizar depósitos a ninguna cuenta, no comprar tarjetas telefónica y tratar de llamar a los familiares o los propios Jefes inmediatos para evitar ser afectados en su patrimonio familiar.