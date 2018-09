Exhortan a atender cuadros depresivos

La depresión daña tu trabajo, tu vida y la relación con tu familia…

Por eso, la Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a la población tratar un cuadro sintomático de este tipo única y exclusivamente por medio de un especialista.

La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona y se manifiesta por cambios en el estado de ánimo, en el comportamiento, en los sentimientos y en la forma de pensar.

Estos cambios son continuos y duran más de dos semanas, puntualizó la Delegación Regional del IMSS, que abarca Baja California y San Luis Río Colorado.

Agregó que el problema se manifiesta con estado de ánimo abatido, como sentimientos de tristeza; llanto, que puede ser espontáneo o sin causa aparente, y pérdida de placer o gusto por las cosas que le satisfacían a la persona.

Además, pensamientos negativos hacia sí mismo, como: “no sirvo para nada”, “todo me sale mal”, “lo que me pasa no tiene solución”; alteraciones del sueño, como insomnio o presentar mucho sueño, y alteraciones del apetito, el cual puede perderse o aumentar.

Cuando la depresión es leve el tratamiento médico se circunscribe al cumplimiento de ciertas modificaciones en la forma de vida.

Pero si por el contrario, es moderado o grave, es necesaria la combinación entre terapia psicológica y la atención de un psiquiatra quien le habrá de administrar algún medicamento para sobrellevar y superar la etapa.

