Por Reforma

Cd. de México (22 agosto 2019).-

A más de un año de que se anunciara la exposición de obras de arte que compró en su momento la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, este día fue inaugurada.

La muestra consta de 17 obras de pintores como Diego Rivera, Pedro Coronel y Gabriel Orozco.

La expo será gratuita, pero con previa cita realizada en el Centro Cultural de México Contemporáneo, ubicado en la Calle Leandro Valle 20 en el Centro Histórico.

Este inmueble es patrimonio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organización por la que fueron recuperadas las obras, luego que la entonces PGR se las decomisó a Gordillo, quien fue acusada malversación de recursos en febrero de 2013.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, destacó esto es un gran logro.

«Obras extraordinarias que hemos podido rescatar, que fueron adquiridas con recursos de la organización. Así se declaró en el sexto Congreso Nacional Extraordinario en Cancún, Quintana Roo», dijo.

«Es un privilegio tener aquí obras de grandes pintores que le han dado lustre y prestigio al nombre de México en el mundo del arte internacional».

La sala que alberga la exposición lleva el nombre de José Luis Andrade Ibarra, ex secretario del sindicato.

A partir de este día, la muestra será visitada por diversas personalidades del gremio educativo y político.

Será hasta el lunes que se abrirá al público en general. Sin embargo, al considerarse como una muestra exclusiva, solo podrá ser visitada por 70 personas al día con previa cita validada por el SNTE.

En junio pasado, el líder de este sindicato había informado que, según los valuadores, esta colección oscila entre mil y 3 mil millones de pesos.

En entrevista, Paul Achar Zavalza, presidente de la Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Pláticas, indicó que las obras son reconocidas y han sido expuestas anteriormente en sitios como Bellas Artes.

«(Tienen) un valor incalculable por tres cosas: número uno, porque son los primeros paneles móviles. Es el primer mural móvil que existe en el mundo,ya con eso tenemos un punto de partida donde ya no hay forma de pasar», dijo.

«La número dos: estamos hablando no nada más de uno de los más grandes muralistas del mundo, sino uno de los más representativos de nuestro País (Diego Rivera), el cual, bueno tiene cotizaciones internacionales muy importantes, pero estos en particular tienen un valor mayor porque fueron los primeros murales móviles y todavía parte una dificultad más grande que fueron creados al fresco».

Entre las obras expuestas están «Composición de cabezas humanas» y «Defense of the Worker’s Land-Oponente al Fascismo 1933», de Diego Rivera; «Tortuguitas», de Francisco Toledo; «Desnudo Femenino 1972», de Pedro Coronel, y otra más que se le atribuye a Gabriel Orozco que no tiene título ni firma.

Éstas fueron restauradas, pues sufrieron daños, cuando fueron exhibidas en Nueva York.