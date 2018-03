Estudiante del Kino será diputado infantil

San Luis Río Colorado ya tiene representante infantil en el Congreso del Estado, con motivo de las festividades del Día del Niño.

Se trata del alumno de Sexto Grado del Instituto Kino de San Luis, Ricardo Tadeo Alonso Neyoy, de 11 años de edad, quien ayer fue elegido Diputado Infantil por un Día.

“… Me siento orgulloso y agradecido con mis padres por haber llegado hasta acá, pero sobre todo con mi abuelo, porque él me ayudó a escribir el discurso, y la verdad, sin él, no creo haber llegado tan lejos”, expresó al término del certamen que comprendió la lectura de un discurso en el que abordaron el tema de los valores y los buenos hábitos. Más información en nuestra edición impresa.

